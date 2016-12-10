16:23 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Ромен Амума: "Сыграть против "МЮ" в плей-офф Лиги Европы было бы необычно"

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Полузащитник "Сент-Этьена" Ромен Амума признался, что хочет сыграть с "Манчестер Юнайтед" в плей-офф Лиги Европы. Жеребьевка 1/16 финала турнира состоится в понедельник. 

- Сыграть против "Манчестер Юнайтед" было бы необычно, - цитирует L'Equipe Амума. - Предпочитаю противостоять большим командами. Играть на "Олд Траффорд" в Манчестере в нашем возрасте это удивительно. Было бы неплохо, чтобы встретиться с "МЮ" в 1/16 финала или в 1/8 финала Лиги Европы.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 1/16 финала
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Бармалей3000

Зенит надеюсь будет в финале , не расстороюсь если не попадем на МЮ, Тотенхэм или Рому

16:40

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