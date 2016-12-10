Ромен Амума: "Сыграть против "МЮ" в плей-офф Лиги Европы было бы необычно"

Полузащитник "Сент-Этьена" Ромен Амума признался, что хочет сыграть с "Манчестер Юнайтед" в плей-офф Лиги Европы. Жеребьевка 1/16 финала турнира состоится в понедельник.

- Сыграть против "Манчестер Юнайтед" было бы необычно, - цитирует L'Equipe Амума. - Предпочитаю противостоять большим командами. Играть на "Олд Траффорд" в Манчестере в нашем возрасте это удивительно. Было бы неплохо, чтобы встретиться с "МЮ" в 1/16 финала или в 1/8 финала Лиги Европы.