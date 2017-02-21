Ромен Амума: "Отдадим все силы для победы над "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Сент-Этьена" Ромен Амума надеется, что его команде удастся пробиться в 1/8 финала Лиги Европы. В первой встрече 1/16 финала турнира с "Манчестер Юнайтед" французская команда потерпела поражение в Англии со счетом 0:3.

- Мы будем играть и посмотрим на счет после финального свистка, - цитирует пресс-служба клуба Амума. - В любом случае, мы готовы к этому. Наши фанаты будут гнать нас вперед. Нужно дать им желание хвалить нас в конце встречи. Безусловно, нас ждет бой, без вопросов. В матче подобном этому забываешь об усталости. Мы хотим отдать все силы. Игра перед нашими фанатами и нашими семьями - дополнительный мотиватор для нас.

"Манчестер Юнайетд" имеет слабые места, но их мало. Это одна из лучших европейских команд. В этом нет никаких сомнений. Мы должны оставаться с холодной головой в атаке, чтобы сделать правильные вещи.