Роман Зобнин: "Психологически восстановился от травмы, когда вышел на поле в игре с "Краснодаром"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Атлетика" в интервью пресс-службе УЕФА отметил, что психологически восстановился от травмы, когда вышел на поле в матче 17-го тура РФПЛ против "Краснодара" (4:1).

– Матч со сборной Венгрии 5 июня 2017 года, 32-я минута, вы рвете кресты. Первые мысли после того, как прошла острая боль?

– Я понимал, что серьезная травма. Хотя ходил первое время свободно без костылей. Но все же понимал, что у меня хрустнуло колено, что это серьезная травма. Уже думал, как побыстрее сделать операцию и начать восстанавливаться.

– Ваша цитата: "Мне дали автомат, который разгибал и сгибал колено через боль". Как эта штука выглядит, и как она работает?

– Кинетик называется. Ставишь колено, он его сгибает и разгибает. Ставишь градусы, сколько тебе нужно, и с каждым разом увеличиваешь. Лежишь, кладешь ногу на этот аппарат, он тебе сгибает ее.

– Физически вы восстановились полностью. А психологически?

– Психологически восстановился после того, как вышел на первую официальную игру с "Краснодаром". Перешагнул через этот барьер.

– Вы сказали, что не смотрели видеозапись вашей операции и не планируете делать это до конца карьеры. Почему?

– Не знаю, неохота смотреть. Неохота залезать себе в организм. Я слишком впечатлительный в этом плане. Не хочется вспоминать все те моменты, которые были у меня в тот день.

– Сейчас Джикия выбыл из строя. Вы сами не так давно через все это проходили. Что сказали ему в поддержку?

– Сказал, чтобы слушал физиотерапевтов, которые будут заниматься с ним. Все интересующие вопросы – пусть звонит мне и пишет, я ему всегда помогу, посоветую.

Напомним, что матч "Атлетик" - "Спартак" состоится 22 февраля и начнется в 23.05 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.