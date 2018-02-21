Роман Зобнин: "Пельменей у нас нет"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Атлетика" в интервью пресс-службе УЕФА отметил, что главный тренер красно-белых Массимо Каррера – добрый человек. Также хавбек добавил, что в команде нет каких-то определенных запретов.
– По характеру Массимо Каррера злой человек?
– Добрый. Добрый человек. Всегда поддержит. Всегда спросит, как дела. Достаточно общительный.
– Как он относится к сибирским пельменям? Вы как-то говорили, что любите их.
– Пельменей у нас нет. Но я и не тоскую. Есть много другого, что заменяет пельмени. Что входит в состав пельменей? Тесто можно заменить макаронами, наверное. Мясо – любой котлетой, говядина, там, свинина.
– Какие еще запреты действуют в "Спартаке"?
– Мы все профессионалы, у нас нет каких-то правил. В одно время приходить кушать, в одно время уезжать на тренировки, банально. Питаться правильно, взвешивание. Как в любой команде. Ничего такого нет у нас.
Напомним, что матч "Атлетик" - "Спартак" состоится 22 февраля и начнется в 23.05 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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Дополнительная информация
http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/stories/#/iv/match/2022177/stories/2539855
баламошка
Пельменю надо ещё годик побегать в Спартаке, и если Лёнька продолжит покупать всяких Педрош и Пятковичей, то срочно валить на Запад, покорять сердца врагов России)
17:37 21 февраля