Роман Зобнин: "Пельменей у нас нет"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Атлетика" в интервью пресс-службе УЕФА отметил, что главный тренер красно-белых Массимо Каррера – добрый человек. Также хавбек добавил, что в команде нет каких-то определенных запретов.

– По характеру Массимо Каррера злой человек?

– Добрый. Добрый человек. Всегда поддержит. Всегда спросит, как дела. Достаточно общительный.

– Как он относится к сибирским пельменям? Вы как-то говорили, что любите их.

– Пельменей у нас нет. Но я и не тоскую. Есть много другого, что заменяет пельмени. Что входит в состав пельменей? Тесто можно заменить макаронами, наверное. Мясо – любой котлетой, говядина, там, свинина.

– Какие еще запреты действуют в "Спартаке"?

– Мы все профессионалы, у нас нет каких-то правил. В одно время приходить кушать, в одно время уезжать на тренировки, банально. Питаться правильно, взвешивание. Как в любой команде. Ничего такого нет у нас.

Напомним, что матч "Атлетик" - "Спартак" состоится 22 февраля и начнется в 23.05 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.