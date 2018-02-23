Роман Зобнин: "Бились, старались, но, увы, не хватило совсем чуть-чуть!"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с "Атлетиком" (2:1) опубликовал на своей странице фотографии с этой встречи. Хавбек отметил, что красно-белым немного не хватило для того, чтобы пройти в следующий раунд. Напомним, что первая игра в Москве завершилась победой испанского клуба со счетом 3:1.

"Бились, старались, но, увы, не хватило совсем чуть-чуть! Всем спасибо за поддержку!" – написал Зобнин.

Напомним, жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет в пятницу, 23 февраля, в Ньоне. Результаты плей-офф - здесь.