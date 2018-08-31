Роман Павлюченко: "Спартаку" придется побиться за первое место в группе с "Вильярреалом"

Бывший форвард "Спартака" и сборной России Роман Павлюченко отметил, что красно-белые поспорят с "Вильярреалом" за первое место в группе G Лиги Европы. В результате жеребьевки "Спартак" сыграет с "Вильярреалом", "Рапидом" и "Рейнджерс".

- Я смотрел матчи "Рейнджерс" с "Уфой", и эта команда вообще не впечатлила - ни дома, ни на выезде, поэтому проблем с ней вообще у "Спартака" не должно быть, - цитирует ТАСС павлюченко. - С "Вильярреалом" придется побиться за первое место в группе.

"Рапид" - команда хорошего уровня, но не более того. Если "Спартак" подойдет к играм с хорошим настроем, то, думаю, вообще проблем не будет.