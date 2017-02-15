Роман Нойштедтер: "Разговаривал с Черчесовым до новогодних праздников"

Защитник "Фенербахче" Роман Нойштедтер на пресс-конференции перед матчем 1/16 финала Лиги Европы против "Краснодара" заявил, что общался со Станиславом Черчесовым перед новогодними праздниками и понимает, что ему надо предпринять для попадания в сборную, передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Также футболист сборной России подчеркнул, что его клуб готов к противостоянию с "Краснодаром".



– Мы прошли группу, очень довольны результатами в ней, – отметил Нойштедтер. – Мы готовы играть с "Краснодаром". Я знаю пару игроков соперника благодаря сборной. Мы просматривали видео с играми "Краснодара" и знаем, как они будут играть. Главное, нам надо найти баланс между атакой и обороной. У нас есть две игры, и нам надо хорошо их провести.



– Рассматриваете ли матч с "Краснодаром" как возможность показать себя тренерскому штабу сборной России?



– Конечно, я очень рад, что буду играть. Самое важное, помочь команде, чтобы у нас был хороший результат. Конечно, я хочу себя показать не только России и тренеру сборной, но и своему тренеру, Дику Адвокату, чтобы он понимал – я готов играть.



– Как давно вы беседовали с Черчесовым?



– Мы разговаривали до новогодних праздников. Я сам понимаю свою ситуацию в клубе и сборной. Я понимаю, что мне надо хорошо играть, чтобы Черчесов знал, на что я способен. На последний сбор он меня не вызвал, и для меня в матче с "Краснодаром" будет шанс показать себя в том числе и Черчесову.



– Как вы оцениваете уровень конкуренции на вашей позиции в сборной России?



– Я видел матчи и думаю, что тренер пробует много игроков, поскольку это необходимость перед Кубком конфедерации, ведь сборная играет только в товарищеских матчах. Это нормально, что тренер хочет их просмотреть. Я сам знаю, что мне надо делать, а тренер будет решать сам.



– Что вы знаете о футбольном клубе "Краснодар"? Как вам город и стадион?



– Город не видел. Стадион, конечно, как нам сказали, лучший в мире, так и оказалось. Команда у них очень хорошая, Смолов в прекрасном состоянии, много забивает. Мы знаем, как нам надо играть. Мы будем выполнять установку тренера, чтобы добиться победы.