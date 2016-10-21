Роман Григорчук: "У "Габалы" нет поводов сильно грустить"

Главный тренер "Габалы" Роман Григорчук после матча 3-го тура группового турнира Лиги Европы против "Сент-Этьена" (0:1) отметил, что победа французской команды закономерна. Это поражение стало третьим подряд для азербайджанской команды.

- Победа соперника закономерна, он был сильнее нас, - приводит azerisport.com слова Григорчука. - "Сент-Этьен" создал еще ряд моментов, с которых мог забить. Так что, я думаю, счет по игре. Мы, конечно, не можем радоваться этому результату. Но поводов сильно грустить у нас тоже нет, потому что проиграли очень сильной команде. За счет Лиги Европы мы приобретаем опыт, имеем возможность учиться, что очень важно для команды. И я верю, что она будет лучше.