Роман Еременко: "Чем удивил "Рейнджерс"? Забил три гола"

Полузащитник "Спартака" Роман Еременко после победы над "Рейнджерс" (4:3) в матче четвертого тура группового турнира Лиги Европы сказал, что перед командой стоит цель выйти в плей-офф турнира.

- Что получилось? Нужно посмотреть, сейчас не помню, - сказал Еременко. - Очень важная победа для нас.

- Чем удивил "Рейнджерс"?

- Забил три гола. Не ожидал от них такого. Победа по делу, задача - выйти из группы. (Андрей Михайлов)

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