23:43 8 ноября | Футбол — Лига Европы

Роман Еременко: "Чем удивил "Рейнджерс"? Забил три гола"

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Полузащитник "Спартака" Роман Еременко после победы над "Рейнджерс" (4:3) в матче четвертого тура группового турнира Лиги Европы сказал, что перед командой стоит цель выйти в плей-офф турнира.

- Что получилось? Нужно посмотреть, сейчас не помню, - сказал Еременко. - Очень важная победа для нас.

- Чем удивил "Рейнджерс"?

- Забил три гола. Не ожидал от них такого. Победа по делу, задача - выйти из группы. (Андрей Михайлов)

Рейнджерс – Спартак

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 4-й тур. "Спартак" - "Рейнджерс", "Бордо" - "Зенит" и другие матчи
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