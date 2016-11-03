"Рома" обыграла "Аустрию", "Астра" и "Виктория" сыграли вничью

"Рома" на выезде нанесла поражение "Аустрии" в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы – 4:2. Команда Лучано Спаллетти набрала 8 очков и занимает первое место в группе Е. В параллельном матче группы "Астра" и "Виктория" сыграли вничью со счетом 1:1.

Лига Европы

Групповой турнир

Группа Е

"Аустрия" (Австрия) – "Рома" (Италия) – 2:4 (1:2)

Голы: Кайоде, 2 (1:0). Джеко, 5 (1:1). Де Росси, 18 (1:2). Джеко, 65 (1:3). Наингголан, 78 (1:4). Грюнвальд, 89 (2:4).

"Аустрия": Хаджикич, Филипович, Ротпуллер, Ларсен, Грюнвальд, Хольцхаузер, Марчинко, Сербест (Прокоп, 84), Кайоде (Фрайзенбихлер, 71), Фелипе Пирес, Венуту (Таджури, 86).

"Рома": Алиссон, Жуан Жезус, Рюдигер, Бруну Перес, Де Росси, Стротман, Наингголан, Паредес, Джеко, Эль-Шаарави (Жерсон, 70), Перотти (Итурбе, 84).

Предупреждения: Кайоде, 7. Де Росси, 12. Рюдигер, 42. Стротман, 45. Марчинко, 59. Грюнвальд, 77.

Судья: Эстрада Фернандес (Испания).

3 ноября. Вена. Стадион Ernst Happel.

"Астра" (Румыния) – "Виктория" (Чехия) – 1:1 (1:1)

Голы: Стан, 19 (1:0). Крменчик, 25 (1:1).

"Астра": Лунг, Сэпунару, Жералду Алвеш, Орош, Жуниор Мораис, Ловин (Никоарэ, 55), Фелипе Тейшейра (Йоницэ, 88), Мансали, Будеску (Никулае, 75), Сето, Стан.

"Виктория": Козачик, Хубник, Хейда, Ржезник, Матею, Петржела, Каче (Хоржава, 62), Коваржик (Копиц, 67), Хрошовски, Хромада (Бакош, 87), Крменчик.

Предупреждения: Ловин, 21. Будеску, 48. Хромада, 73. Лунг, 77.

Судья: Йефет (Израиль).

3 ноября. Бухарест. Стадион National Arena.