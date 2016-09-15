"Рома" не смогла победить "Викторию", "Сассуоло" разгромил "Атлетик"

"Рома" в гостевом матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы сыграла вничью с "Викторией" – 1:1. В другой встрече группы E "Аустрия" в гостях обыграла "Астру" – 3:2.

В поединках группы F "Сассуоло" дома разгромил "Атлетик" (3:0), а "Рапид" на своем поле победил "Генк" (3:2).

Лига Европы

Групповой турнир

1-й тур

Группа E

"Астра" (Румыния) - "Аустрия В" (Австрия) - 2:3 (1:2)

Голы: Хольцхаузер, 16 - с пенальти (0:1). Алибек, 18 (1:1). Фрайзенбихлер, 33 (1:2). Грюнвальд, 58 (1:3). Сэпунару, 74 (2:3).

Удаление: Ротпуллер (Аустрия В), 79.

Судья: Экберг (Швеция).

"Виктория" Пл (Чехия) - "Рома" (Италия) - 1:1 (1:1)

Голы: Перотти, 4 - с пенальти (0:1). Бакош, 11 (1:1).

Судья: Бюке (Франция).

Группа F

"Рапид" В (Австрия) - "Генк" (Бельгия) - 3:2 (0:1)

Голы: Бэйли, 29 (0:1). Шваб, 51 (1:1). Жоэлинтон, 59 (2:1). Колли, 60 - в свои ворота (3:1). Бэйли, 90 - с пенальти (3:2).

Судья: Блом (Голландия).

"Сассуоло" (Италия) - "Атлетик" (Испания) - 3:0 (0:0)

Голы: Лирола, 60 (1:0). Дефрель, 75 (2:0). Политано, 82 (3:0).

Судья: Рачковски (Польша).