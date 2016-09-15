"Рома" не смогла победить "Викторию", "Сассуоло" разгромил "Атлетик"

"Рома" в гостевом матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы сыграла вничью с "Викторией" – 1:1. В другой встрече группы E "Аустрия" в гостях обыграла "Астру" – 3:2.
В поединках группы F "Сассуоло" дома разгромил "Атлетик" (3:0), а "Рапид" на своем поле победил "Генк" (3:2).
Лига Европы
Групповой турнир
1-й тур
Группа E
"Астра" (Румыния) - "Аустрия В" (Австрия) - 2:3 (1:2)
Голы: Хольцхаузер, 16 - с пенальти (0:1). Алибек, 18 (1:1). Фрайзенбихлер, 33 (1:2). Грюнвальд, 58 (1:3). Сэпунару, 74 (2:3).
Удаление: Ротпуллер (Аустрия В), 79.
Судья: Экберг (Швеция).
"Виктория" Пл (Чехия) - "Рома" (Италия) - 1:1 (1:1)
Голы: Перотти, 4 - с пенальти (0:1). Бакош, 11 (1:1).
Судья: Бюке (Франция).
Группа F
"Рапид" В (Австрия) - "Генк" (Бельгия) - 3:2 (0:1)
Голы: Бэйли, 29 (0:1). Шваб, 51 (1:1). Жоэлинтон, 59 (2:1). Колли, 60 - в свои ворота (3:1). Бэйли, 90 - с пенальти (3:2).
Судья: Блом (Голландия).
"Сассуоло" (Италия) - "Атлетик" (Испания) - 3:0 (0:0)
Голы: Лирола, 60 (1:0). Дефрель, 75 (2:0). Политано, 82 (3:0).
Судья: Рачковски (Польша).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2016-2017/groups/
vassel
разгромило???))))
22:20 15 сентября