"Рома" и "Астра", сыграв вничью, вышли в плей-офф Лиги Европы

Состоялись заключительные матчи группы E Лиги Европы. "Рома" в гостях сыграла вничью с "Астрой" - 0:0. "Виктория" взяла верх над "Аустрией" - 3:2.

В итоге первое и второе места в группе, которые позволяют выйти в плей-офф турнира, заняли итальянский и румынский клубы.

"Виктория" заняла третье место, "Аустрия" - четвертое.

Лига Европы

Группа E

"Астра" (Румыния) - "Рома" (Италия) - 0:0

"Астра": Лунг, Сэпунару, Фабрисиу (Флоря, 72), Орош, Ловин, Фелипе Тейшейра, Никоарэ, Будеску (Мансали, 88), Сето, Стан, Алибек (Никулае, 90).

"Рома": Алиссон, Фермален, Жуан Жезус, Бруну Перес, Эмерсон (Маркицца, 89), Сек, Стротман (Наингголан, 70), Жерсон, Тотти, Эль-Шаарави (Джеко, 70), Итурбе.

Предупреждения: Ловин, 38. Алибек, 56. Мансали, 90+5.

Судья: ХЮСЕЙИН ГЕЧЕК (Турция).

8 декабря. Бухарест. Стадион National Arena.

"Виктория" Пл (Чехия) - "Аустрия" В (Австрия) - 3:2 (1:2)

Голы: Хольцхаузер, 19 - с пенальти (0:1). Ротпуллер, 40 (0:2). Хоржава, 44 (1:2). Дюриш, 72 (2:2). Дюриш, 84 (3:2).

"Виктория" (Чехия): Козачик, Хейда, Ржезник, Петржела, Земан, Хоржава (Познар, 90+1), Коваржик, Копиц (Бакош, 83), Хрошовски, Хромада, Крменчик (Дюриш, 58).

"Аустрия" (Австрия): Хаджикич, Филипович, Ротпуллер, Ларсен, Хольцхаузер, Прокоп (Фрайзенбихлер, 70), Марчинко, Сербест, Кайоде, Фелипе Пирес (Таджури, 77), Венуту (Квашина, 85).

Предупреждения: Филипович, 43. Крменчик, 43. Петржела, 74. Фрайзенбихлер, 85. Марчинко, 86. Кайоде, 90. Ржезник, 90.

Удаление: Хейда (Виктория Пл), 19.

Судья: БОЙКО (Украина).

8 декабря. Пльзень. Стадион Doosan Arena.