"Рома" и "Астра", сыграв вничью, вышли в плей-офф Лиги Европы

Состоялись заключительные матчи группы E Лиги Европы. "Рома" в гостях сыграла вничью с "Астрой" - 0:0. "Виктория" взяла верх над "Аустрией" - 3:2.
В итоге первое и второе места в группе, которые позволяют выйти в плей-офф турнира, заняли итальянский и румынский клубы.
"Виктория" заняла третье место, "Аустрия" - четвертое.
Лига Европы
Группа E
"Астра" (Румыния) - "Рома" (Италия) - 0:0
"Астра": Лунг, Сэпунару, Фабрисиу (Флоря, 72), Орош, Ловин, Фелипе Тейшейра, Никоарэ, Будеску (Мансали, 88), Сето, Стан, Алибек (Никулае, 90).
"Рома": Алиссон, Фермален, Жуан Жезус, Бруну Перес, Эмерсон (Маркицца, 89), Сек, Стротман (Наингголан, 70), Жерсон, Тотти, Эль-Шаарави (Джеко, 70), Итурбе.
Предупреждения: Ловин, 38. Алибек, 56. Мансали, 90+5.
Судья: ХЮСЕЙИН ГЕЧЕК (Турция).
8 декабря. Бухарест. Стадион National Arena.
"Виктория" Пл (Чехия) - "Аустрия" В (Австрия) - 3:2 (1:2)
Голы: Хольцхаузер, 19 - с пенальти (0:1). Ротпуллер, 40 (0:2). Хоржава, 44 (1:2). Дюриш, 72 (2:2). Дюриш, 84 (3:2).
"Виктория" (Чехия): Козачик, Хейда, Ржезник, Петржела, Земан, Хоржава (Познар, 90+1), Коваржик, Копиц (Бакош, 83), Хрошовски, Хромада, Крменчик (Дюриш, 58).
"Аустрия" (Австрия): Хаджикич, Филипович, Ротпуллер, Ларсен, Хольцхаузер, Прокоп (Фрайзенбихлер, 70), Марчинко, Сербест, Кайоде, Фелипе Пирес (Таджури, 77), Венуту (Квашина, 85).
Предупреждения: Филипович, 43. Крменчик, 43. Петржела, 74. Фрайзенбихлер, 85. Марчинко, 86. Кайоде, 90. Ржезник, 90.
Удаление: Хейда (Виктория Пл), 19.
Судья: БОЙКО (Украина).
8 декабря. Пльзень. Стадион Doosan Arena.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2016-2017/groups/