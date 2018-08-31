Родионов оценил силу соперников "Спартака" по Лиге Европы

Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов в интервью "СЭ" подвел итоги жеребьевки группового турнира Лиги Европы, передает из Монте-Карло спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР. Соперниками красно-белых по группе стали испанский "Вильярреал", австрийский "Рапид" и шотландский "Рейнджерс".

- На мой взгляд, достаточно ровная группа, - отметил Родионов.- Я бы не стал выделять в ней фаворита. Любая из команд имеет шансы. Очень интересное представительство клубов, разные стили. Будет интересно. Мы недавно встречались с испанской командой, знаем силу испанского футбола. Нам предстоит непростой матч с "Вильярреалом".

"Рейнджерс" сейчас возглавляет легендарный футболист, мировая звезда Стивен Джеррард. Думаю, что на него зритель придет однозначно, да и на команду в целом. В Шотландии тоже будет аншлаг. Боевитый соперник. Тоже придется непросто, но интересно.

"Рапид"? Мы не так часто в последнее время видели эту команду. На мой взгляд, сейчас австрийский футбол возрождается. Игры с "Рапидом" точно не станут проходными.

С уважением относимся ко всем соперникам и намерены подойти к групповому турниру в полной боевой готовности.

- Какая стоит задача перед "Спартаком"?

- Выйти из группы и дойти до четвертьфинала.

- То есть она не скорректирована после продажи Промеса?

- Мы двигаемся шаг за шагом. Сначала надо выйти из группы. Но будет непросто. Сейчас все команды в Лиге Европы, даже не очень известные, могут преподнести сюрприз. Надо правильно подготовиться. Ждем расписание матчей, что очень важно в плане стратегии.