Родионов назвал задачу для "Спартака" на Лигу Европы

Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов подвел итоги жеребьевки Лиги Европы. Соперниками красно-белых по группе стали испанский "Вильярреал", австрийский "Рапид", и шотландский "Рейнджерс".
– Группа получилась ровная. Фаворитов я бы в ней не выделял, – цитирует Родионова официальный сайт "Спартака". – Команды представляют разный стиль, но все показывают очень хороший уровень футбола.
Нам нужно подойти к матчам в полной боевой готовности и уважительно отнестись ко всем соперникам, ведь слабых команд в Лиге Европы не существует. Даже скромные по именам клубы подтянулись, и можно ждать любых сюрпризов.
С точки зрения антуража можно отметить "Рейнджерс". Шотландский клуб тренирует легендарный футболист Стивен Джеррард, который не так давно завершил карьеру игрока.
Мы видели "Рейнджерс" в матчах против "Уфы". Команда отличается фирменной британской боевитостью и характером. "Рапид" – это в большей степени немецкий стиль. А испанцы отличаются техникой владения мячом.
Перед "Спартаком" стоит задача дойти до четвертьфинала Лиги Европы, но сначала нужно выйти из группы.
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Дополнительная информация
http://spartak.com/news/2018-08-31-sergey_rodionov_v_nashey_gruppe_net_favoritov/