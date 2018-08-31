15:21 | Футбол — Лига Европы

Родионов назвал задачу для "Спартака" на Лигу Европы


Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов подвел итоги жеребьевки Лиги Европы. Соперниками красно-белых по группе стали испанский "Вильярреал", австрийский "Рапид", и шотландский "Рейнджерс".

 
&quot;Зенит&quot;, &quot;Спартак&quot; и &quot;Краснодар&quot; узнают соперников в Лиге Европы."Спартак" - "Вильярреал", "Краснодар" - "Севилья", "Зенит" - "Бордо". Итоги жеребьевки Лиги Европы

– Группа получилась ровная. Фаворитов я бы в ней не выделял, – цитирует Родионова официальный сайт "Спартака". – Команды представляют разный стиль, но все показывают очень хороший уровень футбола.

Нам нужно подойти к матчам в полной боевой готовности и уважительно отнестись ко всем соперникам, ведь слабых команд в Лиге Европы не существует. Даже скромные по именам клубы подтянулись, и можно ждать любых сюрпризов.

С точки зрения антуража можно отметить "Рейнджерс". Шотландский клуб тренирует легендарный футболист Стивен Джеррард, который не так давно завершил карьеру игрока.

Мы видели "Рейнджерс" в матчах против "Уфы". Команда отличается фирменной британской боевитостью и характером. "Рапид" – это в большей степени немецкий стиль. А испанцы отличаются техникой владения мячом.

Перед "Спартаком" стоит задача дойти до четвертьфинала Лиги Европы, но сначала нужно выйти из группы.

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Дополнительная информация

http://spartak.com/news/2018-08-31-sergey_rodionov_v_nashey_gruppe_net_favoritov/

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