Роберто Манчини: "Зениту" важно лидировать в своей группе"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после матча 3-го тура группового турнира Лиги Европы против "Русенборга" (3:1) поблагодарил своих подопечных за игру. Специалист отметил, что команде важно лидировать в своей группе.

– Для нас важно, что мы занимаем первое место в своей группе, – написал на своей странице в Твиттере Манчини. – Спасибо моим игрокам. Вперед, "Зенит"!

Трансляция матча "Зенит" – "Русенборг" //

Турнирные таблицы группового этапа Лиги Европы – здесь