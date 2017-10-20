Роберто Манчини: "Зениту" важно лидировать в своей группе"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после матча 3-го тура группового турнира Лиги Европы против "Русенборга" (3:1) поблагодарил своих подопечных за игру. Специалист отметил, что команде важно лидировать в своей группе.
– Для нас важно, что мы занимаем первое место в своей группе, – написал на своей странице в Твиттере Манчини. – Спасибо моим игрокам. Вперед, "Зенит"!
Трансляция матча "Зенит" – "Русенборг" //
Турнирные таблицы группового этапа Лиги Европы – здесь
It is important for us that we are in first place in the group. Thanks to my players, go Zenit! #ZenitRosenborg #UEL pic.twitter.com/bWMDmQyXol– Roberto Mancini (@robymancio) 19 октября 2017 г.
sozerzator
И тут - он прав) На кону расклад с Реал-Сосьедад... Но, главное, считайте таблицу коэффициентов УЕФА)) Срамтак - на новенького, футбольная фортуна его заманивает, как в предыдущем чемпе России... Дальше - отрезвление от узбеков творческих... Подтвердить взятие вершины, это ведь совсем не то, что ее впервые покорить)
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