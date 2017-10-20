00:21 | Футбол — Лига Европы

Роберто Манчини: "Зениту" важно лидировать в своей группе"

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Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после матча 3-го тура группового турнира Лиги Европы против "Русенборга" (3:1) поблагодарил своих подопечных за игру. Специалист отметил, что команде важно лидировать в своей группе.

– Для нас важно, что мы занимаем первое место в своей группе, – написал на своей странице в Твиттере Манчини. – Спасибо моим игрокам. Вперед, "Зенит"!

Трансляция матча "Зенит" – "Русенборг" //
Турнирные таблицы группового этапа Лиги Европы – здесь

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 3-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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sozerzator

И тут - он прав) На кону расклад с Реал-Сосьедад... Но, главное, считайте таблицу коэффициентов УЕФА)) Срамтак - на новенького, футбольная фортуна его заманивает, как в предыдущем чемпе России... Дальше - отрезвление от узбеков творческих... Подтвердить взятие вершины, это ведь совсем не то, что ее впервые покорить)

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