Роберто Манчини: "Зенит" в матче с "Селтиком" будет играть на победу"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини в преддверии первого матча 1/16 финала Лиги Европы против "Селтика" в интервью "СЭ" отметил, что питерцев ждет сложная и интенсивная игра. Специалист также добавил, что в Глазго его команда будет играть на победу.

– Вы играли против "Селтика" несколько лет назад, когда были тренером "Интера". Что вы помните о тех матчах?

– Помню невероятную атмосферу в Глазго – против "Селтика" всегда тяжело играть, шотландская команда действует агрессивно, настойчиво, встречи получаются сложными. Чтобы пройти дальше, нужно отдать все силы на поле. "Зенит" не играл официальных матчей с декабря – и это может стать проблемой. Но мы сделаем все, чтобы это не сказалось на итоговом результате.

– Ничья в Глазго станет для вас хорошим результатом?

– Безусловно, ничья лучше поражения. Мы будем стремиться показать наш лучший футбол – как и "Селтик". У шотландцев отличный тренер, но мы будем играть на победу.

– Насколько для "Зенита" важна Лига Европы?

– Когда мы начали борьбу там, я сразу сказал, что выйти из группы будет сложно, у нас сильные соперники – "Реал Сосьедад" и "Русенборг". Но мы отлично показали себя – набрали 16 очков, забили больше всех на групповом этапе. Впереди сложный путь – все соперники опытны и мастеровиты, – но сейчас мы сфокусированы на "Селтике".

– На матче против "Марибора" присутствовал аналитик "Селтика". Будете ли вы отправлять кого-то в Глазго для сбора информации?

– Это нормальная практика в футболе, когда команда посылает своих представителей на разведку противника. Мы сделали то же самое, просто раньше – Анджело Грегуччи из моего тренерского штаба ездил в Шотландию, так что сведений о "Селтике" у нас достаточно.

– В составе "Селтика" из-за повреждений не будет нескольких ключевых игроков. Это большое преимущество для "Зенита"?

– Я бы не сказал, что они потеряли много важных футболистов. Могу вас заверить – на рисунке их игры это не сказалось. Нас ждет сложная и интенсивная игра. (Егор БЫЧКОВ).

Напомним, что матч "Селтик" - "Зенит" состоится 15 февраля. Начало игры - 23.05 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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