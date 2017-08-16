Роберто Манчини: "Зенит" сыграл не лучшим образом — это правда"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после поражения от "Утрехта" (0:1) в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы отметил, что его подопечные сыграли в этой встрече не лучшим образом. Специалист считает, что костяк команды еще не сформировался и нужно дать время игрокам.

– Согласны ли вы с тем, что поражение абсолютно заслуженное? Почему команда так слабо сыграла в атаке?

– Мы играли не лучшим образом – это правда, – сказал Манчини. – Нельзя забывать, что последний наш матч состоялся в воскресенье вечером, а "Утрехт" играл в пятницу.

– Ожидали ли вы подобный напор от голландцев?

– Каждая игра в Голландии сложна. К сожалению, сами допускали ошибки. В первой половине соперник активно прессинговал нас, во втором тайме мы сравняли игру, но допускали помарки в защитных действиях.

– Вы уже знаете, что измените во втором матче?

– У нас впереди матч в чемпионате России, затем уже вторая встреча с "Утрехтом". Соответственно, после нее мы уже будем думать об ответной встрече.

– Не жалеете, что решили перенести матч на день раньше?

– Тут проблема связана с полицией – они не хотели, чтобы в один день были сыграны два матча – один в Амстердаме, другой в Утрехте. Поэтому игра была перенесена.

– Почему "Зенит" было не узнать. С чем это связано?

– Нам нужно время. Костяк команды, как вы знаете, еще не сложился. У нас поменялось много футболистов. Иногда мы действительно проводим не самые лучшие матчи, но чтобы сделать сильную команду, нужно время.

– Что вы сказали Паредесу, когда его инструктировали?

– Ничего особенного. Это были подсказки по ходу игры.