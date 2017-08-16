Роберто Манчини: "Зенит" сыграл не лучшим образом — это правда"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после поражения от "Утрехта" (0:1) в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы отметил, что его подопечные сыграли в этой встрече не лучшим образом. Специалист считает, что костяк команды еще не сформировался и нужно дать время игрокам.
– Согласны ли вы с тем, что поражение абсолютно заслуженное? Почему команда так слабо сыграла в атаке?
– Мы играли не лучшим образом – это правда, – сказал Манчини. – Нельзя забывать, что последний наш матч состоялся в воскресенье вечером, а "Утрехт" играл в пятницу.
– Ожидали ли вы подобный напор от голландцев?
– Каждая игра в Голландии сложна. К сожалению, сами допускали ошибки. В первой половине соперник активно прессинговал нас, во втором тайме мы сравняли игру, но допускали помарки в защитных действиях.
– Вы уже знаете, что измените во втором матче?
– У нас впереди матч в чемпионате России, затем уже вторая встреча с "Утрехтом". Соответственно, после нее мы уже будем думать об ответной встрече.
– Не жалеете, что решили перенести матч на день раньше?
– Тут проблема связана с полицией – они не хотели, чтобы в один день были сыграны два матча – один в Амстердаме, другой в Утрехте. Поэтому игра была перенесена.
– Почему "Зенит" было не узнать. С чем это связано?
– Нам нужно время. Костяк команды, как вы знаете, еще не сложился. У нас поменялось много футболистов. Иногда мы действительно проводим не самые лучшие матчи, но чтобы сделать сильную команду, нужно время.
– Что вы сказали Паредесу, когда его инструктировали?
– Ничего особенного. Это были подсказки по ходу игры.
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Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/2017-08-16-roberto-manchini-my-sygrali-ne-luchshim-obrazom.htm
riper
Гнать, и гнать немедленно ! Иначе команда не только вылетает из ЛЕ, но и рухнет в чемпионате.
22:07
henri71
Когда играли Халк, Витсель, Гарай, Зенит посильнее был. А сейчас, непонятные аргентинцы, Кузяев, Ерохин. Полоз. Для Европы как раз)))
22:02
Назаренко
Был когда-то наш «Зенит» И силён, и знаменит. А теперь игра в «Зените» Не игра — а извините...
21:58
serzheo
Ну так потому что нельзя убирать из состава Жулиану, Дзюбу, Шатова, Кузяева одновременно. И лепить туда Жиркова - на край атаки, Ерохина - не пойми куда, и как там этого новичка... Это уже другая команда, с не самыми лучшими исполнителями.
21:44
Iz_naroda
Модно стало для наших команд - сливаться в Европе, ради чемпионства в России.
21:44
genas
манчини наплевать на коэфициент
21:39
либеральный буддист
Уже на первых минутах матча стало ясно, что на поле вышла тренироваться одна команда в красно-белых цветах. Красные выглядели техничней, хотя логотип "Газпрома" был на майках белых, но, видимо, в голландский клуб эта госкорпорация вложила больше. Поэтому ребята в красном легко обыгрывали ребят в белом, и, если бы не тренировочный статус "игры", то счет был бы разгромным еще к середине первого тайма, начиная с момента, когда игрок в красном хитро "упустил" мяч в штрафной, чтобы дать "вратарю" его "получить". Ребята в белом, привыкшие к голам в стиле ПДЛ, когда либо защитник "в борьбе" забивает в свои ворота, либо "вратарь" закатывает туда же, здесь заметно растерялись, поскольку голландцы предложили им "любительский" вариант "игры": мы создаем вам моменты, а вы ими пользуетесь. Моментов у белых было предостаточно, но, поскольку пляжно-дворовый уровень это несколько ниже даже любительского, то и результат соответствующий. Ребята в красном, видимо, решив, что установку спонсора на матч выполнили, попиарив "вратаря", "точными" ударами либо в него, либо мимо ворот, а также дав побегать с мячом ребятам в белом для статистики, организовав им пару ударов в створ, и пару "отборов", все-таки забили, потому что, демонстрируя дриблинг и техничное владение мячом по сравнению с ребятами в белом, им было бы трудно объяснить, почему они все время "мажут" по воротам. Видимо, голландский чемпионат, это не ПДЛ. По белым все понятно, и по красным все понятно. Не понятно только, какой футбол спонсирует Газпром и для чего?
21:36
bolt37ru
Ув. Манчини - в России Лига Европы на хорошем счету и сливать ее в угоду чемпионата нельзя как в Англии!
21:33
shpasic
уже жалко Амкар
21:32
foreverCSKAforever
Кому ты льешь в уши? Раскажи это тем, кто занимается назначением фидотовых на ваши матчи во внутреннем чемпе и не может организовать это в Европе.
21:31
Roov
Нужно больше аргентинцев
21:30
henri71
Хотя пусть Зенит так же и в РФПЛ играет.
21:29
henri71
Не лучшим образом?! Это отстой, а не игра!
21:26
NF
"Зенит" (минус Лунев) вообще не играл, вот ЭТО правда. Ну и опять пошли отговорки, кто сколько матчей в неделю играет. А ведь еще и говорили, что, мол, "Зенит" два состава выставить может. Смех один...
21:26