Роберто Манчини: "Зенит" приложит все усилия, чтобы выиграть группу"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини в преддверии матча 5-го тура группового турнира Лиги Европы против "Вардара" отметил, что он провел ротацию стартового состава. По его словам, его команде будет противостоять опасный соперник.

- Главное, что мы уже обеспечили евровесну, - сказал Манчини во флеш-интервью. - Это самое важное, что у нас есть. Но мы приложим все усилия, чтобы выиграть группу.

Изменился ли "Вардар" по сравнению с первым матчем? Не знаю. Наверное, какие-то изменения в их игре произошли, но матч будет опасным, несмотря на то, что они почти все игры проиграли. Кто из игроков ротации выйдет в стартовом составе? Практически все.

Трансляция матча "Зенит" - "Вардар"