Роберто Манчини: "Зенит" показал почти идеальную игру"

После победы над "Утрехтом" (2:0 д.в.) в 4-м отборочном раунде Лиги Европы главный тренер "Зенита" Роберто Манчини отметил, что остался доволен выступлением своих футболистов. Напомним, что петербургский клуб прошел в групповой турнир Лиги Европы с общим счетом 2:1.

– Добавил ли этот матч вам седых волос?

– Мы провели прекрасный матч, – сказал Манчини. – Показали почти идеальную игру. В этом огромная заслуга наших игроков и болельщиков.

– Каких соперников хотели бы увидеть в групповом турнире Лиги Европы? Таких сильных, как "Утрехт" или полегче?

– В квалификации нам не очень повезло – попался сильный и упорный соперник. Надеюсь, в групповом этапе нам повезет больше. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Трансляция матча "Зенит" - "Утрехт"