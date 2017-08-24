Роберто Манчини: "Зенит" показал почти идеальную игру"

После победы над "Утрехтом" (2:0 д.в.) в 4-м отборочном раунде Лиги Европы главный тренер "Зенита" Роберто Манчини отметил, что остался доволен выступлением своих футболистов. Напомним, что петербургский клуб прошел в групповой турнир Лиги Европы с общим счетом 2:1.
– Добавил ли этот матч вам седых волос?
– Мы провели прекрасный матч, – сказал Манчини. – Показали почти идеальную игру. В этом огромная заслуга наших игроков и болельщиков.
– Каких соперников хотели бы увидеть в групповом турнире Лиги Европы? Таких сильных, как "Утрехт" или полегче?
– В квалификации нам не очень повезло – попался сильный и упорный соперник. Надеюсь, в групповом этапе нам повезет больше. (Сергей ЯРЕМЕНКО)
Вопреки
Скажите спасибо арбитру, отменившему чистый гол в ворота спонсора УЕФА. До 1/8 дочку Газпрома за сотни мил. евриков, будут, как всегда тащить, а потом отпустят по способностям. Сейчас многие будут спрашивать СКОЛЬКО взял арбитр, отменивший гол голландцев, да ??? Пока стыдно за всех, не смотря на выход в группы. Повезло лишь "Ростову", который в воскресение вальяжных и стоячих питерских втопчет в газон... Если, конечно, не повторится спектакль прошлого сезона, когда свистун перевернул выигрываемый дончанами матч с 2-0 на 2-3. А вообще календарь для ростовчан составили классный - со всеми адм. ресурсниками они играют после их их в ЕК... А ведь "Рубину" наоборот, перед - неужели у дончан появилась рука в РФПЛ ? Ждем...с
23:08
Mad Butcher
Ахахааа задницу зашей
23:07
Kupservas
Еще один фантазер...
22:59