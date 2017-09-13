Роберто Манчини: "Зенит" не забивал в последних матчах? Не думаю, что это большая проблема"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини в преддверии матча группового турнира Лиги Европы против "Вардара" отметил, команду ждет очень непростая игра, информирует клубная пресс-служба. Специалист подчеркнул, что трудно сравнивать коллектив из Македонии с кем-то из чемпионата России.

– Каковы сильные и слабые стороны "Вардара"? На кого из чемпионата России похожа эта команда?

– Нас ожидает очень непростая игра. Вообще все матчи группового турнира, особенный первый, даются нелегко. Трудно сравнивать "Вардар" с кем-то из российского чемпионата. Это крепко сбитая, хорошо организованная команда, особенно хорошо действует в обороне и подлавливает соперника на контратаках.



– Не боитесь ли того, что не забили ни одного мяча в предыдущих двух матчах?

– Не думаю, что это большая проблема. В футболе бывает, что ты легко забиваешь несколько голов в одном матче, а потом, чтобы забить один гол, нужно приложить колоссальные усилия. Что касается предыдущих игр, то перед "Ростовом" мы провели очень изнурительный матч с "Утрехтом", а перед "Динамо" ребята только-только вернулись из своих сборных и не до конца были сыграны.

Матч между "Вардаром" и "Зенитом" пройдет завтра, 14 сентября, и начнется в 22.05 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.