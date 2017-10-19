Роберто Манчини: "Завтра "Зенит" будет думать о матче с ЦСКА"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини перед началом матча 3-го тура группового турнира Лиги Европы с "Русенборгом" подчеркнул, что все футболисты, находящиеся в заявке, чувствуют себя прекрасно. По словам специалиста, это касается и аргентинцев.

– Матч с "Арсеналом"? Это была неудачная игра, неудачный вечер, – сказал Манчини в эфире программы "Все на футбол". – Каждая встреча, победитель которой пробивает по воротам один раз и побеждает, можно назвать неудачным.

"Зенит" чувствовал себя хорошо. Все чувствуют себя прекрасно, все в заявке готовы выйти на поле. Аргентинцы в том числе.

Рослые футболисты клубов из северной Европы? Мы тоже относимся к северной Европе. Абсолютно готовы к этой игре.

Все матч важны. Сейчас самая важная игра – сегодняшняя. Но уже завтра будем думать о ЦСКА, которая станет самой важной для нас.

Напомним, что матч 14-го тура чемпионата России ЦСКА - "Зенит" состоится 22 октября, начало игры - в 16.30 по московскому времени.

Трансляция матча "Зенит" – "Русенборг"//

Кокорин и Дриусси – в атаке "Зенита" на матч с "Русенборгом"