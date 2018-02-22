Роберто Манчини: "Заболотный может играть лучше. В первых матчах ему было не легко"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини на пресс-конференции после победы в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы над "Селтиком" (3:0) отметил, что доволен игрой своей команды, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Напомним, что российский клуб прошел в 1/8 финала турнира.

– Мы заслужили победу. Сыграли отличный, но сложный матч.

– В прошлый раз вам не понравилось, как команда сыграла в атаке. Сейчас вы всем довольны?

– В Глазго тоже был неплохой матч, но многие моменты не были реализованы. Сегодня мы сыграли очень-очень хорошо и забили три мяча.

– Как вам игра новичка Заболотного?

– Заболотный может играть лучше. В первых матчах ему было не очень легко, но это объяснимо.

– Есть ли у вас предпочтения по соперникам на следующей стадии?

– Нет. Не знаю. В Лиге Европы остались сильные команды, лучше нас.

– Следующий матч из-за дисквалификации пропустит Паредес. Как вы собираетесь решать эту проблему?

– Это важный футболист. Когда он играет так, как сегодня, обычно мы побеждаем. Это большая проблема для нас, но мы надеемся, что физическое состояние команды будет улучшаться, и мы сможем выиграть даже без него.