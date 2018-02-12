Роберто Манчини: "В 2017 году Кокорин показал невероятный прогресс"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини в преддверии первого матча 1/16 финала Лиги Европы против "Селтика" в интервью "СЭ" отметил, что ему очень нравится нападающий "кельтов" Мусса Дембеле. Специалист также добавил, что форвард питерцев Александр Кокорин в 2017 году показал невероятный прогресс.

– Оцените главного бомбардира "Селтика" Муссу Дембеле.

– Он мне очень нравится, помню его по игре за "Фулхэм". Он еще молод, но уже является качественным и опасным футболистом. Пожалуй, в составе "Селтика" больше всего стоит ждать неприятностей именно от Дембеле.

– Грегуччи, сказал, что Манчини-игрока больше всего напоминает Кокорин. Вы согласны с этим?

– Грегуччи никогда ничего не понимал в футболе (улыбается).

– Кокорин на прошлой неделе посетил коммерческое мероприятие в Лондоне вместе со звездами мирового футбола. Как вы считаете, он может дорасти до их уровня?

– Кокорин – уже игрок высочайшего уровня, у него задатки чемпиона. Ему просто нужно прогрессировать с тем же темпом, что и в 2017 году, потому что это тот год, когда его футбольные навыки повысились невероятно, и он начал играть намного лучше. Если его прогресс продолжится, мы сможем увидеть его в одном из топовых клубов Европы. (Егор БЫЧКОВ).

Напомним, что матч "Селтик" - "Зенит" состоится 15 февраля. Начало игры - 23.05 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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