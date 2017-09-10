Роберто Манчини: "Сейчас все внимание на следующую игру против "Вардара"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини отметил, что его команда хорошо смотрелась во второй половине матча 9-го тура чемпионата России против "Динамо" (0:0). Он также добавил, что сейчас сине-бело-голубые сконцентрируются на первой встрече группового турнира Лиги Европы против "Вардара".
– Сегодня без голов, но мы играли хорошо во второй половине матча. Сейчас все внимание на следующую игру против "Вардара" в четверг, – написал в Твиттере Манчини.
Матч "Вардар" - "Зенит" пройдет 14 сентября и начнется в 22.05 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
"Динамо" сдержало Кокорина. Это на самом деле так
No goal today but we played well in the second half. Attention now turns towards next Thursday's game against Vardar #DynamoZenit #GoZenit pic.twitter.com/jgdoYAznzp– Roberto Mancini (@robymancio) 10 сентября 2017 г.