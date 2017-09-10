Роберто Манчини: "Сейчас все внимание на следующую игру против "Вардара"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини отметил, что его команда хорошо смотрелась во второй половине матча 9-го тура чемпионата России против "Динамо" (0:0). Он также добавил, что сейчас сине-бело-голубые сконцентрируются на первой встрече группового турнира Лиги Европы против "Вардара".

– Сегодня без голов, но мы играли хорошо во второй половине матча. Сейчас все внимание на следующую игру против "Вардара" в четверг, – написал в Твиттере Манчини.

Матч "Вардар" - "Зенит" пройдет 14 сентября и начнется в 22.05 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

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