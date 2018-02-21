13:00 21 февраля | Футбол — Лига Европы

Роберто Манчини: "Сборная Италии? На данный момент мой приоритет - "Зенит"

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Главный тренер "Зенита"  Роберто Манчини на пресс-конференции перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы против "Селтика" отметил, что для него сейчас приоритетом является "Зенит", а не сборная Италии, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. В первой встрече на выезде "Зенит" проиграл со счетом 0:1.

– Итальянские СМИ сообщали, что вы обсуждали с федерацией футбола Италии возможность возглавить сборную. Вы действительно можете уйти летом?

– Я никогда не говорил с Костакуртой. Слышал об этом в новостях, но это неправда. Что будет потом, никто не знает. На данный момент, мой приоритет – "Зенит".

– В четверг закрывается трансферное окно. Будут ли еще новички, и довольны ли вы тем, как усилилась команда?

– Я не хочу об этом говорить. Для нас важнее игра с "Селтиком" и последующие матчи.

Матч "Зенит" – "Селтик" состоится завтра, 22 февраля, начало матча – в 21.00 по московскому времени.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Drek

Победы тебе ЗЕНИТ!!!!! Назло завистникам и на радость настоящим россиянам!!!

21:55 21 февраля

Доктор_Хряк

Уйдёт Димон, уйдёт это чудо с непонятной фамилией М, Путин уже стар. Зинаида улетит в сартир на-всег-да )))

19:53 21 февраля

merniloskut

Нашёл на кого рассчитывать... Кинут как предшественника(ов)!

14:17 21 февраля

баламошка

Только шарфика в сборной Италии не хватало. Скоро выкинут его немытые, подарив, как обычно, несколько мешков бабла от Деда Мороза и бабушек, и пойдёт Манчинька побираться в Котай.

13:20 21 февраля

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