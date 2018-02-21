Роберто Манчини: "Сборная Италии? На данный момент мой приоритет - "Зенит"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини на пресс-конференции перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы против "Селтика" отметил, что для него сейчас приоритетом является "Зенит", а не сборная Италии, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. В первой встрече на выезде "Зенит" проиграл со счетом 0:1.

– Итальянские СМИ сообщали, что вы обсуждали с федерацией футбола Италии возможность возглавить сборную. Вы действительно можете уйти летом?

– Я никогда не говорил с Костакуртой. Слышал об этом в новостях, но это неправда. Что будет потом, никто не знает. На данный момент, мой приоритет – "Зенит".

– В четверг закрывается трансферное окно. Будут ли еще новички, и довольны ли вы тем, как усилилась команда?

– Я не хочу об этом говорить. Для нас важнее игра с "Селтиком" и последующие матчи.

Матч "Зенит" – "Селтик" состоится завтра, 22 февраля, начало матча – в 21.00 по московскому времени.