Роберто Манчини: "Рад, что неудачная серия Кокорина прервалась"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после ничьей с "Русенборгом" (1:1) в матче группового турнира Лиги Европы отметил, что выход в плей-офф турнира позволит команде больше сфокусироваться на чемпионате России.

– Мы играли, боролись, возможно, было несколько ошибок, – сказал во флеш-интервью Манчини. – Но важно было забить, что нам и удалось сделать сегодня. Кокорин? Я рад, что его неудачная серия прервалась. Он очень важный для нас игрок и я рад, что он забивает.

Если выйдем первыми из группы – будет хорошо, учитывая, что группа сложная. Факт попадания в плей-офф позволит нам больше сфокусироваться на чемпионате России.