Роберто Манчини: "Рад, что неудачная серия Кокорина прервалась"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после ничьей с "Русенборгом" (1:1) в матче группового турнира Лиги Европы отметил, что выход в плей-офф турнира позволит команде больше сфокусироваться на чемпионате России.
– Мы играли, боролись, возможно, было несколько ошибок, – сказал во флеш-интервью Манчини. – Но важно было забить, что нам и удалось сделать сегодня. Кокорин? Я рад, что его неудачная серия прервалась. Он очень важный для нас игрок и я рад, что он забивает.
Если выйдем первыми из группы – будет хорошо, учитывая, что группа сложная. Факт попадания в плей-офф позволит нам больше сфокусироваться на чемпионате России.
smeroleg
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02:06
Pleafant
Неудачная серия Кокорина может и закончилась,а вот Зенита-нет.Никакой осмысленной игры,полная импотенция в атаке.
01:28
Roverro
Перед игрой. Манчини: "Так, сегодня играют ты, ты и ты, а там посмотрим, как повезёт". Нет мысли тренера в игре команды - отсюда постоянные ротации. Замены для изменения ситуации делаются слишком поздно, Ерохин в старте, Ригони тоже... пипец...
01:18