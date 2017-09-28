Роберто Манчини: "Пять аргентинцев в составе "Зенита"? Для меня все они - россияне"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после матча группового турнира Лиги Европы против "Реал Сосьедад" (3:1) отметил, что команда хорошо проявила себя против сильного оппонента. Специалист подчеркнул, что выбирает стартовый состав, исходя из кондиций своих подопечных.

– Мы сыграли очень хорошо против сильной команды, – сказал Манчини. – Важно, что у нас получилось сыграть зрелищно и победить.

– Впервые вместе в основе играли пять аргентинцев. Мы часто будем видеть эту модель?

– Для меня они все, можно сказать, россияне. Для меня не имеет значения национальность игрока я ставлю тех, кто находится в оптимальном состоянии. (Гоша ЧЕРНОВ)

Трансляция матча "Зенит" – "Реал Сосьедад"