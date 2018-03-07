Роберто Манчини: "Отсутствие Паредеса – проблема, но оборонительной наша игра не будет"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини на пресс-конференции перед первым матчем 1/8 финала Лиги Европы против "РБ Лейпциг" сказал, что дисквалификация Леандро Паредеса, из-за которой он пропустит игру, будет проблемой для команды. Итальянский специалист отметил, что игра от обороны противоречит менталитету его команды.

– Отсутствие Паредеса в первом матче – большая проблема для "Зенита"?

– Да, это действительно проблема, потому что Паредес выделяется как игрок, он очень важен для нас. Без него мы столкнемся со сложностями.

– Как вы будете ее решать? Будет ли в связи с этим выбрана более оборонительная схема?

– Нет, завтра точно не стоит ждать оборонительной игры, это не наш стиль, не наш менталитет. Отсутствие Паредеса – не повод менять наш футбол. (Егор БЫЧКОВ)

Напомним, матч "РБ Лейпциг" - "Зенит" состоится завтра, 8 марта, в Лейпциге и начнется в 23.05 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Ответная игра пройдет в Санкт-Петербурге 15 марта.