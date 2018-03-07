Роберто Манчини: "Отсутствие Паредеса – проблема, но оборонительной наша игра не будет"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини на пресс-конференции перед первым матчем 1/8 финала Лиги Европы против "РБ Лейпциг" сказал, что дисквалификация Леандро Паредеса, из-за которой он пропустит игру, будет проблемой для команды. Итальянский специалист отметил, что игра от обороны противоречит менталитету его команды.
– Отсутствие Паредеса в первом матче – большая проблема для "Зенита"?
– Да, это действительно проблема, потому что Паредес выделяется как игрок, он очень важен для нас. Без него мы столкнемся со сложностями.
– Как вы будете ее решать? Будет ли в связи с этим выбрана более оборонительная схема?
– Нет, завтра точно не стоит ждать оборонительной игры, это не наш стиль, не наш менталитет. Отсутствие Паредеса – не повод менять наш футбол. (Егор БЫЧКОВ)
Напомним, матч "РБ Лейпциг" - "Зенит" состоится завтра, 8 марта, в Лейпциге и начнется в 23.05 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
Ответная игра пройдет в Санкт-Петербурге 15 марта.
werder63
Зачем вам Пидерес? Ваше главное оружие - подавать протесты без повода, хамство наглеца-дембеля Кришиты и НЫЫЫЫТЬ))))))))
21:34 7 марта