Роберто Манчини: "Не знаю, изменится ли состав в игре с "Селтиком". Для "Зенита" главное - изменить результат"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Селтика" отметил, что все игроки питерского клуба готовы сыграть. Специалист также добавил, что в составе "кельтов" собраны хорошие футболисты.

– Как изменится состав по сравнению с первым матчем, и все ли готовы сыграть?

– Все готовы сыграть. Не знаю, насколько сильно изменится состав. Для нас главное – изменить результат.

– "Зенит" победил во всех домашних матчах группового этапа. Считаете ли вы это преимуществом?

– Матчи на групповой стадии и матчи на вылет – это разные вещи. Все будет совершенно иначе. Да, статистика говорит, что мы неплохо играем дома, так что я уверен, все получится.

– Перед первым матчем вы говорили о проблемах с физическими кондициями. Сейчас они все еще есть?

– Мы не играли два месяца, и это ненормально. Уверен, что в четверг мы будем выглядеть лучше.

– Были ли вы удивлены подготовкой "Селтика"?

– Нет, мы знали, что "Селтик" силен, там собраны хорошие игроки, есть хороший тренер. Для нас этот матч был довольно сложным.

– Как вы думаете, "Селтик" будет атаковать или сядет в оборону?

– Это зависит не только от "Селтика", но и от нас, от того, как мы будем сдерживать атаку соперника. (Гоша ЧЕРНОВ)

Напомним, что ответный матч "Зенит" - "Селтик" состоится 22 февраля и начнется в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведеттекстовую онлайн-трансляцию матча.