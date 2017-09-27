Роберто Манчини: "Не уверен, что Шатов готов полностью к завтрашней игре"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини в преддверии матча 2-го тура группового турнира Лиги Европы против "Реал Сосьедад" отметил силу испанской команды. По его словам, игроки соперника обладают отличной техникой.
- Все ли здоровы в преддверии матча? Сможет ли сыграть Шатов?
- Практически все футболисты восстановились, в хорошей форме. Что касается Шатова, не уверен, что он готов полностью к завтрашней игре. Скорее мы рассчитываем на него в воскресном матче.
- Что скажете о "Реале Сосьедад"? Это самый серьезный соперник для "Зенита" в этом сезоне?
- Сильная команда. Одна из самых сильных в Испании. У игроков "Реала Сосьедад" отличная техника, у команды настоящий спортивный характер. В виду всего этого нам предстоит тяжелейший матч. Возможно, один из самых сложных в сезоне. Готовимся соответствующим образом. (Артем РЯБОВОЛ, Сергей ЯРЕМЕНКО)
Напомним, матч "Зенит" - "Реал Сосьедад" пройдет 28 сентября. Начало - в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию.
cozakowivan
Ребят, бросить курить стало действительно легко! Лично я за 2 дня полностью излечился и стал чувствовать себя намного моложе и здоровее. На 100% натуральное средство, которое еще и восстановить организм, вообщем ребят советую не затягивать - https://vkk.me/nikodex
13:05
Tribunal Z
Ой захвалили команду которая сейчас 9 ая в Испании в первенстве. Что делать будем тогда когда приедет команда из 5ки? Зенит уже выигрывал у Валенсии, которая третьей была, выигрывал и у Вильяреала полуфиналиста Лиги Чемпионов 2007 года. Зенит должен не просто выиграть, он должен вдуть как следует этому Реалишко и это ему по силам.
12:49