Роберто Манчини: "Не уверен, что Шатов готов полностью к завтрашней игре"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини в преддверии матча 2-го тура группового турнира Лиги Европы против "Реал Сосьедад" отметил силу испанской команды. По его словам, игроки соперника обладают отличной техникой.

- Все ли здоровы в преддверии матча? Сможет ли сыграть Шатов?

- Практически все футболисты восстановились, в хорошей форме. Что касается Шатова, не уверен, что он готов полностью к завтрашней игре. Скорее мы рассчитываем на него в воскресном матче.

- Что скажете о "Реале Сосьедад"? Это самый серьезный соперник для "Зенита" в этом сезоне?

- Сильная команда. Одна из самых сильных в Испании. У игроков "Реала Сосьедад" отличная техника, у команды настоящий спортивный характер. В виду всего этого нам предстоит тяжелейший матч. Возможно, один из самых сложных в сезоне. Готовимся соответствующим образом. (Артем РЯБОВОЛ, Сергей ЯРЕМЕНКО)

Напомним, матч "Зенит" - "Реал Сосьедад" пройдет 28 сентября. Начало - в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию.