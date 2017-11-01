Роберто Манчини: "Не сказал бы, что "Русенборг" потерял шансы на выход в плей-офф"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини уверен, что матч 4-го тура группового турнира Лиги Европы против "Русенборга" будет интересным. Итальянский специалист отметил, что ждет от болельщиков питерской команды горячей поддержки.

– В этом турнире все игра сложные. Надо к каждой игре подходить с максимальной концентрацией и отдаваться полностью, – цитирует официальный сайт "Зенита" Манчини. – Завтрашний матч не будет исключением. "Русенборг" – сильная команда, и я бы не сказал, что они потеряли все шансы на выход в плей-офф. Завтра будет интересно.

– Что вы помните о Бендтнере с тех пор, когда вы тренировали в премьер-лиге и встречались с его командой?

– Это очень хороший игрок. Я всегда высоко его ценил как нападающего. Мы несколько раз с ним встречались в рамках премьер-лиги, было нелегко. Бендтнер – очень хороший футболист. Несмотря на то, что сейчас он играет в Норвегии, а не в английской премьер-лиге, он остался большим профессионалом и завтра будет представлять опасность для нас.

– В 2006-м, когда "Зенит" играл в Тронхейме, болельщики установили рекорд гостевой посещаемости в Европе. Чего ждете завтра?

– Жду, что болельщики сделают свою дело – будут болеть за команды, которые поддерживают. Жду, что наших болельщиков будет много как и всегда на домашних и выездных матчах. Ожидаю от наших болельщиков горячей поддержки.

– Вы были здесь в 1991-м году. Помните ли вы это?

– Помню, что было очень холодно. Мы победили в том матче. Поэтому надеюсь, что завтра нас тоже ждет победа.

Напомним, после трех туров "Зенит" занимает первое место в группе L, набрав 9 очков. "Русенборг" располагается на третьей строчке, набрав 3 балла. Матч между норвежской и российской командами состоится 2 ноября. Начало игры – 23.05 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.