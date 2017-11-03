Роберто Манчини: "Не считаю, что мы заслуживали поражений в двух матчах подряд"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после ничьей с "Русенборгом" (1:1) в матче группового турнира Лиги Европы отметил, что доволен выходом из тяжелой группы.

– Вы считаете, что действительно заслужили добытого очка?

– Главное, что мы сегодня забили. Соперник имел несколько опасных моментов, и один даже сумел реализовать. Иногда ты можешь заслуживать, иногда нет, но я рад, что ребята боролись до самого конца. То, что нам удалось забить, очень важно для нас.

– Можно ли назвать ситуацию затянувшимся кризисом? Если да, то как из него выйти?

– Мы вышли из группы, вышли из очень тяжелой группы за два тура до окончания этапа. Вплоть до последнего воскресенья мы доминировали и в российском чемпионате. Не знаю как, но мы проиграли два последних матча. Не считаю, что мы этого заслуживали, но футбол – вещь странная, и мы проиграли. В матче с "Локомотивом" мы нанесли 21 удар в створ и больше 60 процентов времени владели мячом. При этом соперник использовал все три момента, которые были у нас, и матч завершился со счетом 3:0. Это футбол. Такие вещи случаются.