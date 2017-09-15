Роберто Манчини: "Не ожидал, что "Зенит" разгромит "Вардар"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после матча 1-го тура группового турнира Лиги Европы против "Вардара" (5:0) отметил, что команда показала отличную игру. По словам итальянца, он не ожидал, что его игроки смогут забить македонцам пять мячей.

– На мой взгляд мы показали отличную игру, - приводит пресс-служба "Зенита" слова Манчини. - Во многих аспектах сыграли практически идеально – прессинговали, много отдавали и забили много. Несмотря на такое количество голов, игра была непростая. Нам было тяжело. Но я рад и доволен тем, как мы сыграли.



– Вы ожидали, что все именно так сложится? Был ли соперник слабым или "Зенит" так хорошо сыграл?

– Нет, я такого не ожидал. Хочу подчеркнуть, что "Вардар" остается сильной и слаженной командой, хорошим коллективом с отличной игрой. Я видел их матчи с предыдущими соперникам, в частности, с "Фенербахче", где они сыграли очень хорошо. Несмотря на сегодняшнее поражение, "Вардар" остается сильным соперником, который еще может показать себя.



– Кого вы могли бы отметить в своей команде?

– Когда игра складывается так, как она сложилась сегодня, когда команда показывает такой хороший футбол, нельзя выделять кого-то одного. Все молодцы. Такие результаты добиваются только хорошим, боевым коллективом, которым мы сегодня себя показали.



– Что важнее – победа в Лиге Европы или в чемпионате России?

– Посмотрим, что может случиться. Мы в самом начале сезона, он очень длинный и рано расставлять приоритеты. Команда не до конца сыграна. К нам пришло много хороших игроков, и они еще должны найти взаимопонимание.