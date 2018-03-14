Роберто Манчини: "Навесы – направление, в котором мы будем двигаться"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини на пресс-конференции накануне ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против "РБ Лейпциг" посетовал на нехватку футболистов, способных вскрывать оборону соперников, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ

– Вы провели два сбора с "Зенитом" и половину сезона. Почему команда до сих пор не научилась играть с теми, кто "паркует автобус"?

– Мы весь сезон сталкиваемся с командами, которые не хотят играть. Все, что они делают – становятся у своих ворот и даже не пытаются забить. Проблема не в том, что мы не изучаем стиль игры соперников, это не так. Просто нам нужен набор определенного качества игроков, которые могут находить щели в обороне. Таких футболистов у на сейчас нет.

– Если верить статистике, "Зенит" в чемпионате с отрывом лидирует по числу навесов. Скажите, эта статистика отражает игру, к которой вы стремитесь?

– Да, это тот футбол, к которому я стремлюсь. Это значит, что "Зенит" показывает открытый футбол, атакующий, и что мы вообще играем, в отличие от других команд чемпионата. Если не ошибаюсь, до последнего тура мы лидировали в по соотношению забитых и пропущенных мячей, по количеству голов дома. Да это то, что я хочу, это направление, в котором мы будем продолжать двигаться.

Напомним, первая игра между российским и немецким клубами завершилась гостевым поражением питерцев - 1:2. Матч "Зенит" - "Лейпциг" состоится 15 марта и начнется в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.