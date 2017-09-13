Роберто Манчини: "Надеюсь, к понедельнику Шатов и Паредес восстановятся"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини в преддверии матча группового турнира Лиги Европы против "Вардара" отметил, что все игроки, включенные в заявку команды, готовы выйти на поле, информирует клубная пресс-служба. Специалист выразил надежду на то, что полузащитники Леандро Паредес и Олег Шатов восстановятся в ближайшее время.
– Все ли готовы сыграть? Почему Лодыгин, Анюков, Шатов и Паредес остались дома?
– Все игроки, которые приехали сюда, готовы сыграть и находятся в отличном состоянии. Шатов и Паредес травмированы. Все остальные остались тренироваться в Петербурге, поскольку заявка на Лигу Европы не такая большая.
– Насколько серьезно травмированы Шатов и Паредес?
– Надеемся, они оба восстановятся к следующему понедельнику.
Матч между "Вардаром" и "Зенитом" пройдет завтра, 14 сентября, и начнется в 22.05 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
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Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/2017-09-13-roberto-manchini-vse-matchi-gruppovogo-etapa-osobenno-pervyy-dayutsya-nelegko.htm