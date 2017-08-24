Роберто Манчини: "Надеюсь, что Дзюба начнет забивать"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после победы над "Утрехтом" (2:0) в ответном матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы выразил надежду на то, что нападающий Артем Дзюба начнет забивать голы. По его словам, низкая результативность форварда связана с количество времени, которое он проводит на поле.

Ранее сообщалось, что во время летнего трансфертного окна 29-летний россиянин может сменить клубную прописку. Отметим, что в этом сезоне Дзюба не забил ни одного гола.

– Можно сказать, что Лунев был больше, чем половина команды в этом матче? – вопрос Манчини.

– Он замечательный вратарь. Его заслуга в нашей победе большая, но мы должны были выигрывать 4:0. Моментов было достаточно.

– Перед сезоном вы говорили, что ждете от Кокорина и Дзюбы 35 голов. Кокорин забил уже 9, а Дзюба ни одного. Он может уйти?

– Надеюсь, что Дзюба начнет забивать. Все дело в количестве игрового времени, которое они имеют. Дзюба играет меньше, поэтому и забил меньше. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Трансляция матча "Зенит" – "Утрехт"