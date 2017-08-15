Роберто Манчини: "Мы хотим победить, но не уверен, что "Утрехт" с этим согласится"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини в преддверии первого матча четвертого отборочного раунда Лиги Европы против "Утрехта" отметил, что надеется на позитивный результат в этой встрече. Также специалист отметил, что полузащитник Кристиан Нобоа не готов на сто процентов к этой встрече и решение о его участии будет принято в день встречи.

– Вы знаете что-то об этом городе?

– Да, конечно, я же здесь уже играл вместе с "Сампдорией", - цитирует сайт "Зенита" Манчини.

– Какого результата вы хотите добиться завтра?

– Каждый раз мы хотим, естественно, победить, но не уверен, что "Утрехт" с этим так просто согласится. Игра будет непростой, но ничего невозможного нет, так что я надеюсь на позитивный результат.

– Можете ли вы назвать "Утрехт" типичной голландской командой?

– Да, они играют в голландском стиле, а с командами из этой страны всегда непросто. Они, как и большинство голландских команд, играют в открытый футбол, много проводят времени в атаке. У них хорошо поставлена игра, сильный тренер, так что да – будет тяжело.

– Когда нам ждать появления Нобоа?

– Он наш футболист, правда еще пока не готов на все сто процентов. Завтра мы посмотрим, включать ли его в состав. Изменения могут быть, поскольку мы проводим матчи каждые три дня.

Напомним, что матч состоится 16 августа, начало игры – в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи