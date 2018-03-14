Роберто Манчини: "Лунев готов играть с "Лейпцигом", решение по Кузяеву примем в день игры"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини на пресс-конференции накануне ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против "Лейпцига" отметил, что полузащитник Далер Кузяев и голкипер Андрей Лунев теоретически могут сыграть во встрече, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. При этом участие Кузяева остается под вопросом.

– Готовы ли сыграть в четверг Кузяев и Лунев?

– Лунев готов к матчу, решение об участии Кузяева в матче мы примем непосредственно в день игры.

– Нельзя ли дозаявить Оздоева или Набиуллина из-за травмы Мамманы?

– Нет, период дозаявок закрыт. Надо было думать об этом раньше.

Напомним, в первом матче "Зенит" проиграл на выезде со счетом 1:2.