Роберто Манчини: "Инстаграм? В Италии допускают такие вопросы"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини на пресс-конференции накануне ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против "РБ Лейпциг" отметил, что у нападающего Себастьяна Дриусси большой потенциал, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

– В гостях вам удалось забить гол. Считаете ли вы это преимуществом?

– Это будет сложный матч. По накалу такой же, как и с "Селтиком". Всегда трудно, когда ты уступаешь в первой игре и должен забивать в ответной. Думаю, что обе команды сыграют в открытый футбол, будет интересно.

– В последнее время вы стали активно отвечать болельщикам в Инстаграме... (Пресс-атташе "Зенита" Антон Макаренко прерывает журналиста и просит задавать вопросы по игре)

– В Италии допускают такая вопросы. Это же важный с точки зрения матча вопрос! (смеется)

– Вы говорили, что вам не хватает забивного форварда. В чем тогда смысл приобретения Дриусси, и почему он не забивает в "Зените"?

– Я говорил о том, что нам нужны голы. И их нужно забивать с тем набором футболистов, который у нас есть. У нас есть неплохие игроки, в том числе Дриусси, за которого мы заплатили большие деньги. Сейчас он не забивает, но по нескольким причинам: во-первых, он еще очень молод, во-вторых, резко сменил чемпионат. Ему нужно время на адаптацию. Я верю, что у него большой потенциал, большие перспективы.

Мы не забиваем потому, что большинство команд закрываются и делают все, чтобы мы не забили. Против таких команд, использующих оборонительные схемы, сложно. Такие команды надо вскрывать, и не всегда у нас хватает на это времени.

Напомним, первая игра между российским и немецким клубами завершилась гостевым поражением питерцев - 1:2. Матч "Зенит" - "Лейпциг" состоится 15 марта и начнется в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.