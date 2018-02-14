Роберто Манчини: "Если сможем победить "Селтик", то это будет отличным результатом"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини отметил, что единственной проблемой российского клуба в матче 1/6 финала Лиги Европы против "Селтика" станет то, что игра с шотландцами станет первой официальной в этом году.

– Вы уже играли на "Селтик Парке". Какие у вас остались впечатления?

– Здесь всегда непросто. "Селтик" поддерживает огромное количество болельщиков, и они гонят команду вперед все 90 минут. У нас может быть проблема в том, что этот матч станет первым официальным за два последних месяца. Постараемся показать свои лучшие качества.

– У "Селтика" давно нет конкурентов в Шотландии. Проблема ли это для Брендана Роджерса?

– Это может быть проблемой, да, но "Селтик" всегда выступает на хорошем уровне. Всегда ходило много разговоров по поводу того, что "Селтик" мог бы выступать в английской премьер-лиге, но пока все остается так, как есть.

– Что с глазом у Бранислава Ивановича?

– Он чувствует себя лучше. Бранислав еще не готов на сто процентов. Учитывая его опыт, решить, сможет ли он сыграть или нет мы сможем завтра утром.

– Какой результат вас устроит?

– Если мы сможем победить, то это будет отличным результатом. Не уверен, что Брендан Роджерс со мной согласен. Мы попытаемся сыграть в атакующий футбол, забить и показать свои лучшие качества.