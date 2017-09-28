Роберто Манчини: "До полудня не могли понять, сможет ли Дзюба вообще играть"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после матча группового турнира Лиги Европы против "Реал Сосьедад" (3:1) отметил, что нападающий Александр Кокорин "играет замечательно". На счету форварда уже 14 голов в текущем сезоне.

– Кокорин с Дзюбой уже забили 15 на двоих. Вам не кажется что ваша задача в 35 голов слишком легка для них. Может, поднимите планку?

– Довольно странный вопрос. Кокорин играет замечательно, у Дзюбы тоже игра улучшается.

– Почему Дзюба не вышел в основе?

– Дзюба, Ерохин и Полоз оказались вне стартового состава, потому что играли четыре дня назад, а следующий матч уже через три дня. В игре с "Краснодаром" он получил повреждение колена и до полудня мы не могли понять, можем ли мы на него рассчитывать. (Гоша ЧЕРНОВ)

Трансляция матча "Зенит" – "Реал Сосьедад"