Роберто Манчини: "Да, у меня есть небольшая травма"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после победы над "Утрехтом" (2:0 д.в.) в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы подтвердил, что получил небольшое повреждение во время игры. Также специалист отметил, что на предстоящий матч чемпионата России в составе произойдут изменения.

– Показалось, что во время матча вы сами немного травмировались, когда потянулись за мячом.

– Да, есть небольшая проблема.

– Кого из игроков мы увидим в воскресенье, а кому вы дадите отдохнуть?

– Имен называть не буду. Безусловно, состав поменяется. Выйдут другие игроки. Те, кто играл, сегодня выложились по максимуму. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Манчини порвал штаны по ходу матча с "Утрехтом"