Роберто Манчини: "Чтобы победить "Лейпциг", нужно будет показать свой лучший футбол"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини на пресс-конференции перед первым матчем 1/8 финала Лиги Европы против "РБ Лейпциг" отметил сложность предстоящей встречи. Итальянский специалист назвал соперника техничной, молодой и очень быстрой командой.

- "Лейпциг" в предыдущем раунде выбил "Наполи". Что нужно сделать, чтобы не повторить судьбу итальянской команды?

- Я считаю, что "Наполи" - одна из лучших итальянских команд. То, что "Лейпциг" прошел ее, значит, что завтра нам будет противостоять техничная, молодая и очень быстрая команда, с качественными игроками. Нам будет сложно. Мы должны играть завтра идеально, показать свой лучший футбол, чтобы добиться победы. (Егор БЫЧКОВ)

Напомним, матч "РБ Лейпциг" - "Зенит" состоится завтра, 8 марта, в Лейпциге и начнется в 23.05 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Ответная игра пройдет в Санкт-Петербурге 15 марта.