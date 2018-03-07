Роберто Манчини: "Чтобы победить "Лейпциг", нужно будет показать свой лучший футбол"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини на пресс-конференции перед первым матчем 1/8 финала Лиги Европы против "РБ Лейпциг" отметил сложность предстоящей встречи. Итальянский специалист назвал соперника техничной, молодой и очень быстрой командой.
- "Лейпциг" в предыдущем раунде выбил "Наполи". Что нужно сделать, чтобы не повторить судьбу итальянской команды?
- Я считаю, что "Наполи" - одна из лучших итальянских команд. То, что "Лейпциг" прошел ее, значит, что завтра нам будет противостоять техничная, молодая и очень быстрая команда, с качественными игроками. Нам будет сложно. Мы должны играть завтра идеально, показать свой лучший футбол, чтобы добиться победы. (Егор БЫЧКОВ)
Напомним, матч "РБ Лейпциг" - "Зенит" состоится завтра, 8 марта, в Лейпциге и начнется в 23.05 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
Ответная игра пройдет в Санкт-Петербурге 15 марта.
ландскрона
Но если ты будешь разговаривать с англичанами, например, и скажешь цска москва, то тебя не поймут
01:00
ландскрона
Millwall82 как раз таки, наоборот. Каждый народ говорит по правилам своего языка и так как проще говорить на своем языке. Пример: по итальянски говорится ДомЕнико КрисчИто, с ударением на втором слоге. У нас говорят КрИшито, потому что так проще. Или можно вспомнить Йоханна Кройффа, которого у нас называли Круиффом.
00:57
Millwall82
Ну да, ну да. Теперь видимо нужно говорить ЗЭнит Сэйнт-Петерсбург и СиЭсКэейА Москоу.
00:43
ландскрона
Та же история и с Лейпцигом, Мюнхеном и прочим.
00:10
ландскрона
Millwall82 не тупи. В русском языке особое отношение к Германии и всему, что с ней связано. Только в русском языке есть такое слово, как "немец", что в переводе на современный русский означает "немой". На все вопросы по поводу, почему говорят Германия, а не Germany, Deutschland или Allemagne, есть простой ответ. Так исторически сложилось.
00:07
malinowae
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00:02
Millwall82
И да я там был, Байерн там нет такого слова, есть Бавариан. Либо просто Бавария, название региона.
22:45 7 марта
Millwall82
у швабов нет диалекта такого дикого, фактически своего языка как у баварцев. И они не кичатся национальным самосознанием как баварцы, Бавария как регион выделяется сильно в Германии, как по уровню жизни, так и по промышленности. Уровень жизни, там чуть выше чем по всей Германии.
22:43 7 марта
Venalainen
Кузя конечно вундеркинд но место ему не определили
22:31 7 марта
Venalainen
Спринт перегнул малясь///// по существу если Смольникова и Ерохина не будет то может и получается что-нибудь путное. 1ый мёртвый в создании абсолютно, 2ой даже назад пасы в разрез своим даёт молодчага. Мощно выглядит правый фланг Ригони-Иванович но редко играют так.... А вообще если бы не два дядьки Иванович и Кришито быть бы Зениту в глубокой попе
22:30 7 марта
Спринт
Еще ни в одной гостевой встрече в Лиге Европы команда "Зенит" не показала не то, что лучшей, а просто достойной игры. Играли либо слабо и трусливо, либо по определению - ни два, ни полтора. С психологией у газпромовцев большие проблемы. Если немцам отдать игровую инициативу, то уже после первого матча всё будет кончено. И ни какие подвиги в Питере не помогут.
22:23 7 марта
henri71
Швабы немцами себя не считают, а саксонцы швабов немцами не считают. В свою очередь немцы швабов немцами не считают.
22:09 7 марта
199
Вот и поглядим, но что то мне подсказывает, что это будет одна из последних игр под твоим руководством.
21:59 7 марта
oleg_spm
Главное чтобы никто из ЛЯЙпцига не мешал Паредесу разбегаться при штрафных)))
21:48 7 марта
Millwall82
ну гдровцы эт все же немцы, у них нет этакого вопроса по этносу, у них нет диалекта, это немцы, отсталые немцы от западных собратьев, но все же немцы.
21:38 7 марта
shpasic
а ГДРовцев любят?
21:33 7 марта
kaduly
На евро хоть масква судьями не рулит
21:29 7 марта
Millwall82
ну и немцы баварцев немцами, к слову. Там этот регион люто не любят, как в Испании Страну Басков или Каталнию, Север Италии - Юг Италии, особенно неаполитанцев.
21:25 7 марта
Millwall82
Баварцы немцами к слову себя не считают.
21:20 7 марта
Millwall82
потому что у баварцев есть свой диалект, это немцы так ее называют, сами баварцы называют Bavarian, баварский, баварская.
21:18 7 марта
shpasic
ну, или Мюних - Мюнхеном)
21:15 7 марта
shpasic
Millwall82, а почему Bayern называют Баварией?
21:15 7 марта
Millwall82
Баламошка, в европе нет таких судеек, как Сельдь. Потому это будет Игра, а не валяние на поле по 5 минут, от любого стыка.
21:13 7 марта
Millwall82
Я не понимаю почему "Ляйпциг" называют "Лейпцигом". Это же немецкое произношение.
21:12 7 марта