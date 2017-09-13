Роберто Манчини: "Амбиции "Зенита" - выход в Лигу чемпионов? Мы думаем только о победе над "Вардаром"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини в преддверии матча группового турнира Лиги Европы против "Вардара" отметил, что команда сосредоточена только на предстоящем поединке, информирует клубная пресс-служба.

– Амбиции "Зенита" – это выход в Лигу чемпионов, а не игра в Лиге Европы. Не так ли?

– Единственная амбиция, которая у нас есть, думать исключительно о предстоящей игре, забить гол и победить в этом поединке.

Матч между "Вардаром" и "Зенитом" пройдет завтра, 14 сентября, и начнется в 22.05 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.