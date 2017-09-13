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20:04 | Футбол — Лига Европы

Роберто Манчини: "Амбиции "Зенита" - выход в Лигу чемпионов? Мы думаем только о победе над "Вардаром"


Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини в преддверии матча группового турнира Лиги Европы против "Вардара" отметил, что команда сосредоточена только на предстоящем поединке, информирует клубная пресс-служба.

– Амбиции "Зенита" – это выход в Лигу чемпионов, а не игра в Лиге Европы. Не так ли?

– Единственная амбиция, которая у нас есть, думать исключительно о предстоящей игре, забить гол и победить в этом поединке.

Матч между "Вардаром" и "Зенитом" пройдет завтра, 14 сентября, и начнется в 22.05 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

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Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/2017-09-13-roberto-manchini-vse-matchi-gruppovogo-etapa-osobenno-pervyy-dayutsya-nelegko.htm

Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1-й тур
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