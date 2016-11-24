Роберт Мак: "Задача "Зенита" сейчас - догнать "Спартак"

Полузащитник "Зенита" Роберт Мак после победы над тель-авивским "Маккаби" в матче группового турнира Лиги Европы (2:0) отметил, что команде удалось взять нити игры в свои руки после 30-й минуты. По словам хавбека, сейчас питерцы сосредоточат свое внимание на чемпионате России, где они на три очка отстают от лидирующего "Спартака".

– На первых минутах было нелегко, но после 30-й минуты мы контролировали игру, в результате чего забили важный мяч до перерыва, – сказал Мак. – Во втором тайме мы продолжили вести игру, пытаясь забить второй мяч, и в конце матча его забили. Очень рады победе и теперь сосредоточим свое внимание на матчах российской премьер– лиги.

– Вы отметились голевыми передачами и сегодня, и в воскресной игре против "Крыльев"…

– Тренер рассказал, чего он ожидает от меня. Моя главная задача – отдавать результативные передачи. Что ж, я рад тому, что мне удалось оправдать ожидания, и считаю, что это отлично.

- Сейчас у вас пять побед в пяти матчах. В прошлом сезоне в матче Лиги чемпионов вам не удалось добиться стопроцентного результата. Насколько важно выиграть все матчи группового этапа?

– Это было бы неплохо. Но сейчас мы сконцентрированы на национальном первенстве. Наша задача – победа в каждом матче, для того чтобы мы могли догнать "Спартак". (Артем РЯБОВОЛ)