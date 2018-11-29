Роберт Мак: "В моменте с забитым мячом мне немного повезло. Но гол есть гол!"

Словацкий полузащитник "Зенита" Роберт Мак, забивший победный мяч в игре 5-го тура группового этапа Лиги Европы с "Копенгагеном" (1:0), в микст-зоне после матча отметил важность успеха.

- Игра была тяжелой? Почему в концовке "Зенит" играл настолько осторожно? - вопрос Маку.

- Да, матч был очень сложным. Думаю, в первом тайме мы играли неважно. Вторую половину начали лучше. Хорошо, что забили, но, забив, мы остановились, и последние 15 минут было трудно, потому что "Копенгаген" действовал очень хорошо. На мой взгляд, эта игра шла до гола - нам удалось отличиться, а им нет, и мы счастливы, что победили, заняли первое место в группе и вышли в плей-офф. Это была наша цель.

- Было важно победить сегодня, перед матчем в Туле, с психологической точки зрения?

- Конечно! Главной задачей было выйти из этой сложной группы - и мы с ней справились. Теперь можно отдохнуть и сконцентрироваться на двух оставшихся играх в премьер-лиге.

- Вам немного повезло в моменте с голом, не так ли?

- Да. Я нанес удар, и мне показалось, что защитник задел мяч. Но гол есть гол! Он принес нам важную победу. (Егор Бычков)

Все о Лиге Европы - здесь