Роберт Мак: "Пусть другие теперь задумаются"

Полузащитник "Зенита" Роберт Мак после победы над минским "Динамо" в матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы (8:1) в интервью "СЭ" отметил, что никогда не побеждал с таким крупным счетом. Также он уверен, что теперь команду будут снова уважать.

– Вы когда-нибудь побеждали с таким счетом?

– Нет. Никого и никогда не обыгрывал так крупно! Думаю, такие победы вообще случаются редко. Тем более, после того, что было в первой игре. Мы вошли в историю. Показали, что "Зенит" – сильная команда. Проявили характер. Это было действительно круто.

– "Зенит" сильнее всех в России?

– Прямо так я бы говорить не стал, не хочу сравнений. Но пусть другие теперь задумаются. После Минска в нас мало кто верил, говорили, что у "Зенита" проблемы, что футболисты не те и игры нет. А теперь все по-другому. Нас снова уважают. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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