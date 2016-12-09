Роберт Мак: "Главное, что "Зенит" занял первое место в группе"

Полузащитник "Зенита" Роберт Мак после поражения петербургской команды от АЗ (2:3) в последнем туре группового турнира Лиги Европы признал, что голландцы были в этот вечер сильнее. Однако главное по мнению словака – это первое место сине-бело-голубых в своем квартете.

– Что скажете об игре с "АЗ"?

– В первом тайме голландцы были немного лучше. У них набралось больше моментов. В итоге они до перерыва забили два гола. Во втором тайме мы пытались поймать соперника на ошибках. И явно заиграли лучше, чем в первой половине. Создали несколько хороших моментов, забили гол... Но тут счет стал 3:1. Снова попытались его сравнять, но в целом "АЗ" был сегодня лучше.

– "Зенит" смог сделать счет 3:2 минут за 10 до конца игры. На большее сил не хватило?

– Пытались уйти от поражения до последнего. И такая возможность была, да и времени хватало. Но "АЗ" хорошо играл и в обороне. Да и их третий гол нас немного подкосил. Впрочем, мы в принципе играли не так хорошо, как мы умеем. Так или иначе на групповом этапе "Зенит" добился хорошего результата. Теперь надо ждать жеребьевки и смотреть вперед с оптимизмом.

– Чего сейчас больше – положительных эмоций от первого места в группе или разочарования от поражения в последнем туре?

– Не скажу, что испытываю огромное разочарование. В 5 предыдущих матчах в Лиге Европы мы показали хороший футбол. Должны были выигрывать и сегодня. Но не получилось. В любом случае главной целью было первое место в группе. Она– достигнута. Теперь надо готовится к плей-офф. (Сергей ЦИММЕРМАН)