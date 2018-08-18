Роберт Мак: "Если бы "Динамо" Минск было так слабо, как говорят некоторые, "Зенит" не проиграл в первом матче 0:4"

Полузащитник "Зенита" Роберт Мак после победы над минским "Динамо" в матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы (8:1) в интервью "СЭ" отметил, что не считает минскую команду слабой. Также он признался, что не читал, что писали СМИ после первой встречи.

– В Белоруссии над вами смеялись после первого матча. Было обидно?

– Не читал ничего, но могу представить. Главное, что тот результат стал шоком и для нас самих.

– "Динамо" Минск – слабая команда?

– Так всегда говорят. Кому-то не понравилась наша победа, и ее решили сделать незначительной. Но мы не слушаем то, что говорят другие. Уверены, что если бы Минск был так слаб, как говорят некоторые, мы бы не проиграли в первом матче 0:4. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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