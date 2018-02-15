22:15 | Футбол — Лига Европы

Ритуал актера Назарова на матче "Спартака". Видео

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Народный артист России и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров перекрестил красно-белых перед вторым таймом матча 1/16 Лиги Европы с "Атлетиком"​. Первая половина встречи завершилась со счетом 3:0 в пользу испанской команды. "СЭ" ведет текстовую трансляцию матча.

Спартак М - Атлетик

 

 

 

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/16 финала
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КОММЕНТАРИИ (12)
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shpasic

Адурис крут, а вы - увы.

23:19

PallMall

Он что на футбол со своей кошкой ходит7

23:10

Язва

Ждем заготовленую песню.

22:56

Ясен-Красен!

Секта!)

22:55

Jean4

Уже нарезался в перерыве =)))

22:55

BayDin

Просто попутал Кухню с футболом:))

22:54

Hierro

"Инвалиды!!!"

22:49

Kent....

Да Назаров нет слов))))))))

22:49

Tribunal Z

Назаров с ума сходит, санитаров пора вызывать.

22:42

Русский Я

Хорошо сегодня мясные наливают на стадионе

22:31

vassel

каждый гол Атлетика перекрестил, прям как воздояние Божее

22:23

and0508

Господин Назаров ...может лучше зАпоете .....? Уже можно ...дальше без ромбика

22:21

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