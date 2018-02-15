Ритуал актера Назарова на матче "Спартака". Видео

Народный артист России и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров перекрестил красно-белых перед вторым таймом матча 1/16 Лиги Европы с "Атлетиком"​. Первая половина встречи завершилась со счетом 3:0 в пользу испанской команды. "СЭ" ведет текстовую трансляцию матча.

Ритуал Дмитрия Назарова перед вторым таймом матча #СпартакАтлетик pic.twitter.com/zKzVXvPtAD – СЭ Спартак (@spartak_se) February 15, 2018