Ритуал актера Назарова на матче "Спартака". Видео

Народный артист России и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров перекрестил красно-белых перед вторым таймом матча 1/16 Лиги Европы с "Атлетиком". Первая половина встречи завершилась со счетом 3:0 в пользу испанской команды. "СЭ" ведет текстовую трансляцию матча.
Ритуал Дмитрия Назарова перед вторым таймом матча #СпартакАтлетик pic.twitter.com/zKzVXvPtAD– СЭ Спартак (@spartak_se) February 15, 2018
shpasic
Адурис крут, а вы - увы.
23:19
PallMall
Он что на футбол со своей кошкой ходит7
23:10
Язва
Ждем заготовленую песню.
22:56
Ясен-Красен!
Секта!)
22:55
Jean4
Уже нарезался в перерыве =)))
22:55
BayDin
Просто попутал Кухню с футболом:))
22:54
Hierro
"Инвалиды!!!"
22:49
Kent....
Да Назаров нет слов))))))))
22:49
Tribunal Z
Назаров с ума сходит, санитаров пора вызывать.
22:42
Русский Я
Хорошо сегодня мясные наливают на стадионе
22:31
vassel
каждый гол Атлетика перекрестил, прям как воздояние Божее
22:23
and0508
Господин Назаров ...может лучше зАпоете .....? Уже можно ...дальше без ромбика
22:21